Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Astuce pour enlever un nid de guêpes 3 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6375 Karma: 16881 Astuce pour enlever un nid de guêpes :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 13:19:22

Kratos2077 Re: Astuce pour enlever un nid de guêpes 0 #4

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 959 Karma: 416 Je m’attendais à ce que le sac s’ouvre par le bas et que l essaim tombe par terre.



Sinon la tech fonctionne bien, on en a viré trois comme ça chez mon frangin

Contribution le : Aujourd'hui 19:57:24