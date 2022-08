Options du sujet Imprimer le sujet

Plongée dans un des siphons les plus dangereux et les plus beau de France

je vous partage la vidéo d'une de mes plongées dans le siphon de Marchepied.

J'espère que ces quelques minutes sauront vous faire rêver.



Pour le complément d'information, je filme et je suis le plongeur au casque bleu.







Re: Plongée dans un des siphons les plus dangereux et les plus beau de France

Merci à toi ce n'est pas un siphon dans lequel tu arrive quand tu débute en plongée souterraine.

Il faut voir ce siphon comme un aboutissement.

Il y a eu plusieurs morts notamment sur l'étroiture d'entrée au cours des dernières années et quand tu décide de faire cette plongée tu la bien en tête.

Re: Plongée dans un des siphons les plus dangereux et les plus beau de France

@erragan J'avais pas fait gaffe que c'était ta propre plongée ! Bravo à toi, du coup (et à ceux qui ont plongé avec toi). C'est fascinant ce genre d'exploration et j'imagine que ça laisse des souvenirs marquants pour toi.

