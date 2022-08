Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un chien fait caca contre une voiture 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46143 Karma: 24154 Un chien fait caca contre le pare-chocs avant d'une BMW.





Dog poo’s on car

Contribution le : Aujourd'hui 12:33:39

Staffie Re: Un chien fait caca contre une voiture 0 #2

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1957 Karma: 1952 Et le ... de maître le laisse faire, de tout manière c'est le chien qui sera blâmé.



Edit: S'il le laisse faire, je doute fortement qu'il nettoie ensuite.

Contribution le : Aujourd'hui 12:45:01

Gog077 Re: Un chien fait caca contre une voiture 0 #4

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1389 Karma: 729 Encore un qui ne porte pas les conducteurs de BMW dans son coeur

Contribution le : Aujourd'hui 13:05:12