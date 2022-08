Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un robot fabrique des hot-dogs 🌭 5 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14247 Karma: 10319 On n’arrête pas le progrès !





Tags : Bras robotisé, automate, saucisse, fail

Contribution le : Aujourd'hui 13:31:23

LeFreund Re: Un robot fabrique des hot-dogs 🌭 1 #4

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6400 Karma: 16943 @-Flo- titres alternatifs :

- Quand la saucisse est trop mole

- Quand tu reprends le boulot après les vacances

- Les robots aussi ont de la peine le lundi matin

Contribution le : Aujourd'hui 13:44:41