FMJ65 Wheelbot, un bot monocycle 1 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14701 Karma: 4623 L'université d'Aachen et de l'Institut pour des Systèmes Intelligents de Max Planck ont créé ce prototype visant à tester un robot se déplaçant sur une seule roue. A priori l'étape suivante consiste à faire des sauts.

En tout cas, j'adore comment il se redresse.





