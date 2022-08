Saban's Sailor Moon : Le pilote perdu de 1994

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3966 Karma: 1167



Official Saban Moon Pilot Episode (1994) Toon Makers Sailor Moon



Le groupe Saban, connu pour ses production basées sur des séries Japonaise (particulièrement Power Rangers basé sur les Super sentais) avait prévu de réaliser une adaptation US de l'anime Sailor Moon. Début 2000, un montage musical (bien cringe) de 2 minutes avait fuité ayant bien fait rire internet et les personnes présente lors de la projection.



20 ans plus tard, alors que l'on pensait le clip comme seul partie produite, le pilote de 10 minutes est partagé. L'histoire est différente de la série originale, la technique 2D est à la ramasse et les moments avec les héroïnes non transformées sont tournées en plan réel (Un peu comme Code Lyoko en fait mais sur des médias différents).



... Bonne chance !

