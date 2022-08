Scooter électrique avec batteries échangeables à Taïwan

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2462 Karma: 1407

ya eu des idées et des prototype pour appliquer ça aux voitures electriques, je me souviens d'un concept avec le pack de batterie qui s'enleve par en dessous, on t'y met un pack de batterie chargée et en moins de 10min t'es reparti. je pense que c'est tombé a l'eau car j'en entend plus parler

Contribution le : Aujourd'hui 15:14:24