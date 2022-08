Options du sujet Imprimer le sujet

Banbs Comment réagir face à un enfant impoli ! 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 191 Karma: 200



Désolé j'ai pas réussi à intégrer la vidéo

https://www.instagram.com/reel/ChcyTSLKfpl/?igshid=YmMyMTA2M2Y= Normal... j'aurai fait pareil ! Il m'a tué !!Désolé j'ai pas réussi à intégrer la vidéo

Contribution le : Hier 22:12:09