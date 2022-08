Sci-Fi Deux Animés à la suite

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2531 Karma: 1489 Les deux épisodes qui suivent sont à la suite et n'ont pas besoin de sous titrage , les dessins parlent d'eux mêmes.





Sci-Fi Compilation "Bright Futures" | DUST



1 er épisode : de 9:27 à 19:35 Les mers et océans de la planète sont asséchés , les quelques survivants essaient de survivre. Une guerre aérienne pour l'eau des rares nuages est engagée. Chacun sa méthode. avion, jeune fille, animation nuage



2 éme épisode : de 20:05 à 36:00

Une vision "fantastique" de l'origine de la création.

