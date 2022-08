Des pas de dinosaures dans une rivière asséchée aux USA

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3999 Karma: 2304

Sven9228



Je ne sais pas pour ce cas précis, mais cela ne me surprend pas. On connait déjà pas mal d'autres endroits ou des traces de pas sont fossilisés de la sorte. Notamment dans la



On en aussi en France, Notamment en Vendée, à Talmont Saint-Hilaire, sur des rochers qui se découvrent par grande marée qui le lieu ou l'en trouve le plus en France.



(source de la photo ou l'on peut en voir d'autres)



Ces traces nous ont beaucoup appris sur les dinosaures, principalement sur leurs déplacements (vitesse, démarche, déplacement en troupeau, ...)



Pour qu’une telle piste puisse se conserver, il faut que le dinosaure ait marché sur un sol mou, d’une consistance propre à recevoir ses empreintes et à les conserver jusqu’à ce que le sédiment durcisse en séchant. Il faut ensuite que la surface durcie porteuse d’empreintes ait été recouverte par une nouvelle couche de sédiment qui a “moulé” naturellement les cavités correspondant aux traces de pas. Une fois les sédiments transformés en roches, il faut encore que l’érosion (ou l’action de l’homme) soit entrée en jeu pour ramener au jour la surface marquée d’empreintes, ou de contre-empreintes en relief.

Dans le cas présent, les empreintes étaient là bien avant l'existence de cette rivière, qui n'a fait qu'éroder la couche qui les cachaient, et on a la "chance" que cette sécheresse nous les laisse voir, car sinon, a la longue, elles auraient disparues due à l'érosion de l'eau.



Il faut un concours de circonstance favorable bien sur pour que cela se produise, mais, on connait des milliers de ces empreintes a travers le monde.

