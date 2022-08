Meilleur lecteur vidéo pour Reddit (plein écran)

Options du sujet Imprimer le sujet

En dehors de la qualité de vidéo pour laquelle on ne peut malheureusement rien faire, le lecteur de Reddit est buggé, il ne permet notamment pas de mettre en plein écran.



Pour solutionner le problème, il y a un peu de développement mais je pense que ça en vaut la peine. Après recherche sur le sujet, voici une solution :



1. Récupérer le fichier JSON de la vidéo : il suffit de remplacer le / de fin par .json (exemple)

2. Dans ce fichier, récupérer la valeur de hls_url (url de fichier m3u8)

3. Utiliser par exemple le lecteur <source>

Exemple : https://jsbin.com/pixocehiku/edit?html,output



Je ne sais pas ce que tu en penses @Koreus ? J'ai une proposition pour améliorer l'intégration des vidéos de Reddit, qui est peut-être bien la plateforme la plus présente sur le forum maintenant.En dehors de la qualité de vidéo pour laquelle on ne peut malheureusement rien faire, le lecteur de Reddit est buggé, il ne permet notamment pas de mettre en plein écran.Pour solutionner le problème, il y a un peu de développement mais je pense que ça en vaut la peine. Après recherche sur le sujet, voici une solution :1. Récupérer le fichier JSON de la vidéo : il suffit de remplacer lede fin par2. Dans ce fichier, récupérer la valeur de(url de fichier m3u8)3. Utiliser par exemple le lecteur Video.js Github ) et mettre cette URL dansJe ne sais pas ce que tu en penses @

