Skwatek Un papa garde son calme + Un bébé gecko sur une brosse adhésive

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46152 Karma: 24162 Un papa garde son calme lorsque son enfant casse son téléphone en donnant un coup de pied dans l'appareil.





Le sauvetage d'un bébé gecko collé sur le rouleau d'une brosse adhésive.





Contribution le : Aujourd'hui 17:07:23

Kratos2077

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 965 Karma: 417 Le topic des gens intelligents. Ça fait du bien.

Bon on peut peut-être critiquer deux ou trois choses :

1 c’est cool il a une super réaction mais est ce ainsi qu’il garde les enfants ? En étant sur le téléphone au lieu de faire des trucs avec lui ?



2 il y avait peut être une autre solution, mettre une poudre sur la brosse adhésive genre talc ou autre pour laisser le margouillat s en sortir seul. Au lieu de pattes plus ou moins blessées.



Après les deux ont fonctionné.

Contribution le : Aujourd'hui 17:55:57