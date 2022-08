Options du sujet Imprimer le sujet

nobrain Eduardo ! une foule retrouve un papa perdu 6 #1

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 1506 Karma: 1306 lors d'un concert sur une place, un petit a perdu son père. Un homme le porte donc sur ses épaules au milieu de la place et la foule ainsi que le groupe s'organisent pour retrouver "discrètement" le papa manquant



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 17:56:12