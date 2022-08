Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Petite bourde pour un valet 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6421 Karma: 16992



3.500.000 $ FERRARI LAFERRARI CRASH IN MONACO Un valet ne trouve pas le frein d'une Ferrari Laferrari et fonce dans un scooter :3.500.000 $ FERRARI LAFERRARI CRASH IN MONACO

Contribution le : Aujourd'hui 20:06:54

CrazyCow Re: Petite bourde pour un valet 0 #3

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17028 Karma: 24391



Par contre c’est un ami du proprio a priori, les voituriers n'ont pas de sacoches Ça me stresserait de rouler dans ce genre de voitures sur la routePar contre c’est un ami du proprio a priori, les voituriers n'ont pas de sacoches

Contribution le : Aujourd'hui 20:11:39

LeFreund Re: Petite bourde pour un valet 0 #4

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6421 Karma: 16992 @Loom- le mec qui gueule "est-ce que tu es p***** de stupide?" à 2:20

Contribution le : Aujourd'hui 20:15:11