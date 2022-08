Options du sujet Imprimer le sujet

Anthooo Quand tu ne veux pas payer un supplément pour ton skate 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 20/05/2016 19:01 Post(s): 6526 Karma: 3312 Un skateboarder essaye d'embarquer à bord d'un vol de la compagnie Américaine Spirit Airline, cependant lors de l'enregistrement on lui indique qu'il doit payer un supplément de $89 pour son "bagage", en effet son skate ne rentre pas dans le gabarit, mécontentement de cette nouvelle, l'homme décide de remédier au problème en cassant sa planche en deux morceaux.

Il embarque finalement dans son avion, où un stewart,

témoin de la scène lui offre quelques friandises en guise de dédommagement





Contribution le : Hier 22:54:59

Cyril-Fiesta Re: Quand tu ne veux pas payer un supplément pour ton skate 0 #2

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 674 Karma: 426 en dehors de la débilité de l'acte (c'est pas comme ci les dimensions autorisés étaient affichés partout, sur internet ou sur place ...), ce qui me surprend c'est qu'ils le laissent rentrer avec, alors que le bois cassé ferait une très bonne arme O_o



On peut pas rentrer avec une petite lime à ongle, mais une planche qui peut couper, ça passe ?

Contribution le : Hier 23:53:15