Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46157 Karma: 24167

Un kangourou est poussé à travers une palissade en tôle pendant une bagarre avec un congénère.





Kangaroo Shoved Through Fence During Tussle at Canberra Nature Reserve

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:32