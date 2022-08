Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6434 Karma: 17007



Je suis tombé dessus par hasard et ça m'a donné envie de le partager :



LA SOUPE AUX CHOUX suédé (le petit film bricolé festival 2021)



Le lien vers le festival :



Apparemment il est tous les 2 ans seulement. Bon avant de moinser ce fichier, sachez qu'un film suédé consiste à retourner les scènes d'un film, de manière très artisanale, avec les moyens du bord. Carton, papier alu, bois etc... Vous devez trouver des astuces maison, bricoler et avoir beaucoup de créativité... L'humour et l'inventivité sont les clés d'un bon Suédé.Je suis tombé dessus par hasard et ça m'a donné envie de le partager :LA SOUPE AUX CHOUX suédé (le petit film bricolé festival 2021)Le lien vers le festival : https://petitfilmbricole.wixsite.com/lepetitfilmbricole Apparemment il est tous les 2 ans seulement.

Contribution le : Hier 22:42:50