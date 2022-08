Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Impossible d'installer W10 32bits sur tablette/pc Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Vous allez me dire, pourquoi pas rester sous 64 bits ? C'est que les drivers du wifi, son, tactile n'existent qu'en 32 bits, je dois me passer de tout ça en 64, avec des bugs d'affichage aussi.



Sur ma clé usb d'installation, que j'utilise la version 32 uniquement ou la version 32/64 le résultat est le même, j'ai ce message :







Impossible de trouver des tutos correspondant a mon problème, secure boot désactivé ...



J'ai essayé avec un lecteur dvd externe et des versions de Windows 10 32, 64, Windows 8.1 32, 64, Seven 32, 64, je me suis arrêté a Vista A chaque fois la même : la version 64 se lance, la version 32 non.



je comprends pas



Coucou, j'ai foiré en mettant à jour des drivers sur ma Asus Transformer tournant sous W10 32 bits. Via une clé usb et l'outil de création de média d'install de Microsoft, il m'est impossible de réinstaller W10 en 32 bits, alors qu'en 64 bits ça marche.

Vous allez me dire, pourquoi pas rester sous 64 bits ? C'est que les drivers du wifi, son, tactile n'existent qu'en 32 bits, je dois me passer de tout ça en 64, avec des bugs d'affichage aussi.

Sur ma clé usb d'installation, que j'utilise la version 32 uniquement ou la version 32/64 le résultat est le même, j'ai ce message :

Impossible de trouver des tutos correspondant a mon problème, secure boot désactivé ...

J'ai essayé avec un lecteur dvd externe et des versions de Windows 10 32, 64, Windows 8.1 32, 64, Seven 32, 64, je me suis arrêté a Vista A chaque fois la même : la version 64 se lance, la version 32 non.

je comprends pas

ps : (La tablette date de quelques années, son OS d'origine est Windows 8.1 Bing en 64 bits, et les drivers w8 sont refusés par w10 ...)

