-Flo- Une méthode de manipulation déstressante 4 #1

-Flo-





https://www.tiktok.com/@bigandfashion/video/6993206585589763333

Un apprenti kiné effectue une manipulation d'un genre particulier, dont le but est de libérer le corps du stress qu'il a accumulé. Perso j'aurais pas eu confiance.

Aujourd'hui 13:12:59

LeFreund

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6438 Karma: 17021 Selon le genre, ça me convient comme manipulation!

Aujourd'hui 13:45:05