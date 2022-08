Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Un rideau d'eau à l'aéroport LaGuardia - New York

Kodak

Terminal B Water Feature Show, "Iconic NY"

Aujourd'hui 14:19:33

BalleAuCentre Re: Un rideau d'eau à l'aéroport LaGuardia - New York

Il nous faudrait la vision à 90° de celle-ci pour voir ce que ça donne, présentement le projo est face donc ça rend bien, qu'en est-il de côté ?

Aujourd'hui 15:06:35

FMJ65 Re: Un rideau d'eau à l'aéroport LaGuardia - New York



La projection vidéo sur le rideau : ouais bof. Par contre les figures réalisées en coupant séquentiellement le rideau de flotte :

Aujourd'hui 15:22:15