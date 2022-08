Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Faire des figures en vélo sur la route (wheelings etc.) 2 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6441 Karma: 17023 Faire des figures en vélo sur la route (wheelings etc.) :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:48:16

lsdYoYo Re: Faire des figures en vélo sur la route (wheelings etc.) 0 #2

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 995 Karma: 994 Alors, manque de visibilité/attention du chauffeur ou juste un abruti en voiture qui risque la vie d'un autre abruti en vélo ?!

Contribution le : Aujourd'hui 14:58:49