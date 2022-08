Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6447 Karma: 17037

Concert pour fêter les 25 ans de la série animée South Park :



South Park the 25th Anniversary Concert (Full Broadcast Version)



Avec notamment l'explication sur comment a été créé le générique et les différentes version de générique et un paquet d'imitations.

Contribution le : Aujourd'hui 10:24:02