dubstyle Un nuage arc-en-ciel filmé le 21 août en Chine☁️🌈 3 #1

Un nuage remarquable (« pileus iridescent ») a été filmé le 21 août à Haikou. La diffraction de la lumière à travers les cristaux de glace est à l’origine de ce spectacle.









Autre vidéo :

