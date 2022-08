Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Marc Rebillet insulte Macron au Touquet (alors qu il etait présent) 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5532 Karma: 8542 Qu on soir bien d accord j aime pas trop Macron...j ai quand même du mal avec la vulgarité. Puis [phrase de vieux con] faut pas oublier la fonction...



Macron insulté par la foule et le DJ Marc Rebillet au festival de musique du Touquet!

Contribution le : Aujourd'hui 16:48:00

-MaDJiK- Re: Marc Rebillet insulte Macron au Touquet (alors qu il etait présent) 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4311 Karma: 1804 Provocation ridicule pour faire sa pub.



Comme je ne savais pas ce qu'est un Marc Rebillet, j'ai cherché sur Bing et je vois par exemple "qui est Marc Rebillet, l’artiste qui insulte Emmanuel Macron - La voix du Nord".



Voilà, donc il a réussi à faire parler de lui. Il vaudrait mieux ne pas relayer ce genre de m#rd#.





Puis c'est censé être un festival de musique donc encore moins.

Contribution le : Aujourd'hui 17:17:54