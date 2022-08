Un boxeur salue son adversaire pour le mettre KO

Options du sujet Imprimer le sujet

About Saturday night….. Dans le 7ème round d'un combat de boxe, l'Américain Ruben Torres salue sournoisement son adversaire Cristian Baez pour le mettre KO en lui envoyant immédiatement une gauche en pleine mâchoire.About Saturday night….. https://t.co/XC27tbhwnh

Il y en a mais toujours après



Là sur le fait il a le droit en plus (apres gong) c'est autorisé , sur le ring pas de pitié c'est comme ça. Il y en a mais toujours aprèsLà sur le fait il a le droit en plus (apres gong) c'est autorisé , sur le ring pas de pitié c'est comme ça.

Floyd Mayweather Sucker Punch Victor Ortiz KO



Bon là ça répondait directement à une agression au round d'avant.

