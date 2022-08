Options du sujet Imprimer le sujet

Acherontia Petite chute de grêlons en Espagne 1 #1

Je m'installe Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 359 Karma: 485



Marc Gassó Torrents - QUINA BARBARITAT... Un altre vídeo d'aquest vespre a casa un amic, a la Bisbal d'Empordà. Sembla Oklahoma. Descomunal @eltempsTV3 @enricagud @Oriol_RB @Jordisolerramio @meteofarnell @meteocat @TomeuRigoR







Espectacular pedregada a la bisbal d'Empordà, MAI vist ! @meteocat @TomasMolinaB @alexmegapc @MeteoGasso @324cat

















Edit :

Apparemment, une fillette de 20 mois qui s'en est pris un sur la tête est décédée à l'hôpital ( Marc Gassó Torrents - QUINA BARBARITAT... Un altre vídeo d'aquest vespre a casa un amic, a la Bisbal d'Empordà. Sembla Oklahoma. Descomunal@eltempsTV3 @enricagud @Oriol_RB @Jordisolerramio @meteofarnell @meteocat @TomeuRigoREspectacular pedregada a la bisbal d'Empordà, MAI vist ! @meteocat @TomasMolinaB @alexmegapc @MeteoGasso @324cat https://t.co/94CznL9dnx Edit :Apparemment, une fillette de 20 mois qui s'en est pris un sur la tête est décédée à l'hôpital ( "source" ).

Contribution le : Aujourd'hui 12:14:35