Un cheminot corrige un resquilleur

Bien fait pour sa gueule!



C'est partout pareil! A un moment, tu en as marre d'être constamment confronté à ce genre de m*rde qui insulte les employés dans les magasins, insulte les médecins aux urgences et tabasse une conductrice pour ne pas payer.



Et comme ils ne comprennent rien d'autre que la force brute...

Contribution le : Aujourd'hui 16:44:18