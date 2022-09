Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que tu le foires quand-même 10 #1

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6297 Karma: 5073









Edit: Il s'agit de Angela Todorova, accompagnée par Eva Gigova au violon, interprétant Tchaikovsky en Juin 2021. ( L'assistante d'une pianiste tourne trop brusquement la partition, et c'est le drame ...Edit: Il s'agit de Angela Todorova, accompagnée par Eva Gigova au violon, interprétant Tchaikovsky en Juin 2021. ( video

Contribution le : Aujourd'hui 10:38:25