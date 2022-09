Bourrée, elle l'invite chez elle, sauf que c'est pas chez elle

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2007 00:19 Post(s): 4953 Karma: 2080



Ne faites pas attention à la femme et la voix généré au début, je comprendrais jamais pourquoi ils font ça, tellement malaisant. Mais c'est ce qu'elle montre qui me fait rire.









Version Youtube pour ceux qui veulent éviter Tik-Tok mais avec plein de pubs et textes dessus (monde de merde) :





Why Would I have the key Je hais Tik-Tok et leur format vidéo mais j'ai trouvé le contexte hilarant.Ne faites pas attention à la femme et la voix généré au début, je comprendrais jamais pourquoi ils font ça, tellement malaisant. Mais c'est ce qu'elle montre qui me fait rire.Version Youtube pour ceux qui veulent éviter Tik-Tok mais avec plein de pubs et textes dessus (monde de merde) :Why Would I have the key

Contribution le : Aujourd'hui 14:20:07