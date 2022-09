Options du sujet Imprimer le sujet

-Pourquoi veux tu aller à l'école

-Parce que d'abord nous jouons, ensuite nous étudierons, ensuite encore des études, puis les études supérieurs, Afficher le spoil puis le travail , et ensuite et bien ensuite nous mourrons



Re: une jeune fille explique pourquoi elle est heureuse d'aller à l'école

C'est honteux ! elle à gâché la fin là ! ... QUOI ? Abusé le spoil !!! et même pas tu préviens qu'elle spoil la vie ?C'est honteux ! elle à gâché la fin là !

