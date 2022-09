Recherche film sur l'au delà

Je masterise ! Inscrit: 29/08/2012 18:21 Post(s): 3271

Bonjour,



Je me rappelle avoir vu un film il y a bien longtemps mais impossible de retrouver le nom.

Il s'agit d'un film dans lequel les gens qui meurent sont etudiés pour savoir s'ils peuvent acceder au paradis ou s'ils doivent retourner sur Terre dans un nouveau corps de bébé sans aucun souvenirs.



L'examen consiste a etudier ce qu'ils ont fait pendant leurs vies, il me semble que c est au moyen de videos.



Evidemment pendant le passage dans la zone d'attente deux protagonistes tombent amoureux et l'un d'eux n'est malheuresement pas admis et doit etre renvoyé.



Si vous arrivez a retrouver ça, vous etes des mega cracks !



Merci d'avance pour l'aide apportée.

Contribution le : Hier 23:54:07