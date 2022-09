Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre Crabe versus ? 3 #1

Si quelqu'un connait ce qui est noir et qui semble attaquer ce crabe ?

Contribution le : Aujourd'hui 08:16:07

-Flo- Re: Crabe versus ? 0 #2

@BalleAuCentre a écrit:

C'est Venom ! Citation :C'est Venom !

Contribution le : Aujourd'hui 08:59:42

lsdYoYo Re: Crabe versus ? 0 #3

(nudibranche) On dirait une danseuse espagnole, mais je n'en ai vu que dans l'eau et c'est plutôt rouge : https://fr.wikipedia.org/wiki/Danseuse_espagnole_ (nudibranche)

Contribution le : Aujourd'hui 09:16:00