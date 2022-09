Options du sujet Imprimer le sujet

Rupture de stock des cierges à la cathédrale de Buenos Aires

Jaime Horta ⚛ - | DERNIÈRE MINUTE : Le moment où un homme pointe une arme sur Cristina Kirchner, la tentative d'assassinat échoue, le coup de feu ne part pas... Ce serait un brésilien de 35 ans appelé Fernando Andrés Sabag. La vice-présidente argentine Cristina Kirchner doit avoir allumé tous les cierges en stock à l'église depuis l'attentat manqué contre sa personne ! En effet, la détente a été pressée mais le coup n'est pas parti !!Jaime Horta| DERNIÈRE MINUTE : Le moment où un homme pointe une arme sur Cristina Kirchner, la tentative d'assassinat échoue, le coup de feu ne part pas... Ce serait un brésilien de 35 ans appelé Fernando Andrés Sabag.

