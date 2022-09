Deux capitaines d'avions de ligne font un AirDrop(smartphone) en plein vol

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34223 Karma: 12125

Il envoie en airdrop la photo de l'avion de l'autre pilote ... en plein vol!





747-8 Captain airdrops pics with Singapore Airlines 777 pilots midair

Loub747



Définition AirDrop

Avec AirDrop, partagez et recevez des photos, des documents et bien d’autres types de fichiers avec les appareils Apple situés à proximité.

Proximité = très proche SurréalisteIl envoie en airdrop la photo de l'avion de l'autre pilote ... en plein vol!747-8 Captain airdrops pics with Singapore Airlines 777 pilots midairLoub747 https://t.co/o1nCOA5XVP Avec AirDrop, partagez et recevez des photos, des documents et bien d’autres types de fichiers avec les appareils Apple situés à proximité.Proximité = très proche

Contribution le : Aujourd'hui 10:37:45