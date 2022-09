Options du sujet Imprimer le sujet

Baba-Yaga Carton rouge ? 3 #1

Y a faute ou pas ?







https://t.co/xx3rJGTtpF Y a faute ou pas ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:51:16

Wiliwilliam Re: Carton rouge ? 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34223 Karma: 12125





C'est magique! Je ne sais pas pour vous mais personnellement la vidéo bug à CHAQUE FOIS pile à ce moment là:C'est magique!

Contribution le : Aujourd'hui 11:07:23

-Flo- Re: Carton rouge ? 0 #3

En tout cas il a inventé un nouveau geste technique pour réaliser l'interception initiale. Il faut maintenant trouver un nom à ce geste. Un titu-ball ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:39

CrazyCow Re: Carton rouge ? 0 #4

Pareil, étrange Par contre sur le site de Twitter ça fonctionne.

@-Flo- Le geste défensif du petit en tout cas c'est un kamiballe.

Edit : la violence du choc



@-Flo- Le geste défensif du petit en tout cas c’est un kamiballe.





Edit : la violence du choc Pareil, étrangePar contre sur le site de Twitter ça fonctionne.Le geste défensif du petit en tout cas c’est un kamiballe.Edit : la violence du choc

Contribution le : Aujourd'hui 11:17:11

-Flo- Re: Carton rouge ? 0 #5

Moi j'appelle ça une Eric Carrière :

Il faut rendre à César ce qui lui appartient.







Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Moi j'appelle ça une Eric Carrière :Il faut rendre à César ce qui lui appartient.

Contribution le : Aujourd'hui 11:21:27