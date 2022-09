Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau tous à Moscou ! Une compagnie de taxis hackée

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6314 Karma: 5106 Une grosse compagnie russe de taxis s'est faites hackée, faisant converger tous ses taxis vers le centre de Moscou.

