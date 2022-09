Options du sujet Imprimer le sujet

Asmodee88 oubli de pneu en F1 1 #1

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 953 Karma: 772



CANAL+ F1® - "Oh la blague..." Arrêt catastrophique chez Ferrari qui n'avait pas préparé de pneus à l'arrivée de Carlos Sainz ! 🛞 #DutchGP | CANAL+ F1® -"Oh la blague..." Arrêt catastrophique chez Ferrari qui n'avait pas préparé de pneus à l'arrivée de Carlos Sainz !🛞 #DutchGP |

Contribution le : Aujourd'hui 22:14:19

Quenelski Re: oubli de pneu en F1 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2013 15:51 Post(s): 2585 Karma: 7788 Oh ça va 12 secondes pour changer 4 pneus ! J’ai attendu 1 heure pour la même chose chez Norauto et j’en ai pas fait toute une histoire !!

Contribution le : Aujourd'hui 23:44:02