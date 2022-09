Il dérive en plein océan atlantique pendant onze jour dans un congélateur

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14737 Karma: 4643

"sans boire durant 11j" ? j'ai plus qu'un doute. A l'ombre on parle d'une survie de 3-4j. Mais au soleil, ça peut être la moitié. Alors 11j...

Quand à boire l'eau de mer, mauvaise idée : l'eau de mer contient beaucoup de sel que doit éliminer le corps, ce qui ne fait qu'accentuer la déshydratation. Sans parler des éventuels vomissements et diarrhées .....

Contribution le : Aujourd'hui 10:04:57