Skwatek Un voleur de camion détruit une station Vélib’ à Paris 3 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46171 Karma: 24197 Le voleur d'un camion de livraison détruit une station Vélib’ à Paris en essayant de prendre la fuite avec le véhicule. Il a finalement été maîtrisé par des témoins et placé en garde à vue.



Contribution le : Aujourd'hui 14:21:09