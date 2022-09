Un automobiliste ne se laisse pas doubler par un cycliste

Je suis accro Inscrit: 30/01/2008 14:27 Post(s): 1427 Karma: 1870



@zoondoz a écrit:

Même point de vue pour moi : la voiture n'aide pas mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'elle bloque le passage intentionnellement.

Pour avoir pas mal circulé (en bagnole) sur les routes des Alpes en été, les vélos sont vraiment une plaie quand vous franchissez le Galibier ou la Madeleine.



Elle le serre quand même pas mal à gauche, plus certains coup de frein bien placés.

Comme dis plus haut, on a affaire à 2 cons. Pas besoin de relancer le débat automobiliste/cycliste.



Je supposerai même que le cycliste a doublé l'auteur de la vidéo comme une merde, ce qui l'as convaincu à filmer la suite.

