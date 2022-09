Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Inspection d'un fusil en école militaire américaine 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17276 Karma: 17667

Contribution le : Aujourd'hui 19:47:55

MatPy Re: Inspection d'un fusil en école militaire américaine 0 #3

Je m'installe Inscrit: 19/05/2018 19:37 Post(s): 162 Karma: 251 Dommage d’accélérer la vidéo, ça rajoute un sentiment de faux dans les mouvements qui sont pourtant sympa à regarder.

Contribution le : Aujourd'hui 20:10:08