Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Pagani Zonda HP Barchetta VS Ford fiesta 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2599 Karma: 1532

$15 M PAGANI ZONDA HP BARCHETTA HUGE CRASH AT SOC 2022

Contribution le : Aujourd'hui 21:42:25

MacGeorges Re: Pagani Zonda HP Barchetta VS Ford fiesta 0 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 05/02 12:10:22 Post(s): 70 Je commence à me demander d'où viens cette manie de mettre plusieurs fois l'exacte même séquence en boucle dans la même vidéo.



L'esprit vidéo-gag est toujours parmis nous !

Contribution le : Aujourd'hui 22:24:34