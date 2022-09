Réaction de l'entraîneur du PSG et Mbappé quand un journaliste parle d'eco-responsabilité

Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1400 Karma: 1402



"C'est un journaliste de LCI, du groupe TF1, qui va diffuser la coupe du monde au Qatar, qui pose la question..;)"





("On" reste un peu complice.. Si on arrête de regarder, les joueurs//club auront moins de thunes, et devront se déplacer en char a voile plutôt qu'en Jet...)





Après, il a très mal préparer sa réponse. (surtout qu'il était au courant de la question.. enfin, il s'en doutait). Et il y a peut être une véritable raison... (C'est coupé, je ne sais pas si la séquence continue..)





Edit : Un article qui donne des

(En gros, en jet, ils peuvent revenir le soir et être dispo le lendemain.. et c'est plus facile d'assurer leur sécurité aux aéroports qu'aux gares..)

Suffit qu'ils en aient parlé juste avant, et que l'un des joueurs ait sortie une connerie (impliquant un char a voile)... Quand le journaliste pose la question, tous les 2 se remémorent la séquence, et c'est le fou rire..



Contribution le : Aujourd'hui 09:30:56