Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre Cage pour admirer de près les requins 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/05 15:52:52 Post(s): 179 Karma: 237 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 09:50:29

FMJ65 Re: Cage pour admirer de près les requins 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14749 Karma: 4648



Autrement cela fait immédiatement penser à ça



C'est dommage que les cages étaient vides ... pour les requinsAutrement cela fait immédiatement penser à ça

Contribution le : Aujourd'hui 10:01:52

FffJjj Re: Cage pour admirer de près les requins 0 #4

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 1016 Karma: 681 Afficher le spoil

Le mec en orange jette sa casquette de dépit, il commence déjà à creuser la tombe du plongeur



Il faut que l'autre gars l'appel (signe de la main à 00:37) pour qu'il se rende compte que le plongeur n'a pas été mangé

Le mec en orange jette sa casquette de dépit, il commence déjà à creuser la tombe du plongeurIl faut que l'autre gars l'appel (signe de la main à 00:37) pour qu'il se rende compte que le plongeur n'a pas été mangé

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:01