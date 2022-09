Index des forums Koreus.com Jeux Vidéo Temtem Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Temtem est un jeu massivement multijoueur de collection de créatures.

Partez à l'aventure dans l'Archipel Aérien en compagnie de vos Temtem !

Capturez des Temtem sauvages, affrontez d'autres Dresseurs, décorez votre maison, rejoignez l'aventure d'un ami et explorez un monde en ligne



C'est bon ! Il est sorti de BETA



Temtem - 1.0 Launch Trailer | Humble Games



En gros, c'est du Pokémon multijoueur

