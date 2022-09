Un enfant noir se met de la crème solaire + Un motard sympa

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6352 Karma: 5166

@Gog077 oui, c'est une 360° HD, ça permet de zoomer et choisir le plan au montage.

Les 360° ont toutes un effet grand angle et sont très prisées par ceux qui veulent filmer et diffuser leurs exploits sans rien perdre.

Contribution le : Aujourd'hui 14:28:22