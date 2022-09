Un énorme rocher tombe sur une maison

Options du sujet Imprimer le sujet

En Chine, un énorme rocher dévale d'une montagne et tombe sur une maison. Par chance, personne n'a été blessé.



Pour une fois que l'humain réagit plus vite que le chat !

GG le vieux d'avoir su s'écarter.

GG le vieux d'avoir su s'écarter.

il devait être en pleine digestion

