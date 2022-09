Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46180 Karma: 24226 Une chute de dominos fait 51,7 mètres de longueur. Un record du monde réalisé à Taylor, dans le Michigan.





Longest Domino Wall - Guinness World Records

