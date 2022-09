Les premiers pas sur la lune

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10860 Karma: 4711 Ma soeur me dit qu'on a jamais marché sur la lune, que c'est un montage hollywoodien, toussa toussa...

@alfosynchro a écrit:

envoie lui ce lien





Contribution le : Aujourd'hui 20:34:08