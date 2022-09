Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau Nice-Cologne: un supporter rebondit dans la tribune d'en-bas en essayant de ramasser un fumigène 1 #1

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6364 Karma: 5183



Se dire que c'est un allumé de supporter footeux violent ne changent rien sur le fait qu'il a dû avoir très mal.



Je ne sais pas si c'est celui-ci qui est en urgence absolue, mais les affrontements entre ultras ont fait des dizaines de blessés.



Edit: <Le supporteur de Cologne qui a fait une chute de 5 mètres dans les tribunes a été hospitalisé "en urgence absolue">, a-t-on appris auprès de la préfecture.







Contribution le : Aujourd'hui 20:41:11